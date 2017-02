PSG overklast onthutsend zwak Barça

Met het schaamrood op de kaken reist Barcelona terug naar Catalonië na de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League. Paris Saint-Germain pakte de Spaanse kampioen vanaf het eerste fluitsignaal bij de keel en liet vervolgens 90 minuten lang niet meer los. Les Parisiens verpletterden de machteloze sterrenploeg met 4-0.

CATALANEN MET RUG TEGEN DE MUUR

In de eerste helft had Barcelona al weinig te vertellen. Ángel Di María opende binnen twintig minuten de score met een harde vrije trap. PSG bleef de wedstrijd onder controle houden, zat overal kort en fel op en kwam nog voor rust op 2-0. Lionel Messi liet zich van de bal zetten en Julian Draxler was het eindstation van de daaropvolgende counter. De Duitser mocht helemaal vrij diagonaal binnen schieten.

PSG BLIJFT GAAN

Ook na rust denderde de Parijse trein door. De murwgeslagen Blaugranas kregen net als in het eerste bedrijf klap na klap te verwerken. Di María kreeg de ruimte om op avontuur te gaan en profiteerde door van afstand fenomenaal binnen te krullen. Ook Edinson Cavani deed een duit in het zakje. Met een schot in de korte hoek zette hij de eindstand op het scorebord.

Er moeten wel héle gekke dingen gebeuren in Camp Nou, wil het team van Luis Enrique dit debacle nog rechttrekken. De return in Spanje staat gepland op woensdag 8 maart.