Aubameyang bezorgt eigen ploeg valse start

Van het heenduel in de achtste finale Champions League met Benfica had Borussia Dortmund zich toch iets meer voorgesteld. De geel-zwarte brigade had vrijwel de hele wedstrijd het betere van het spel, maar verloor met 1-0. Pierre-Emerick Aubameyang had dit keer een negatieve hoofdrol.