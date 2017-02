Cilic heeft drie sets nodig

Marin Cilic is moeizaam begonnen aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. De als eerste geplaatste Kroaat had in de eerste ronde veel moeite om zich te ontdoen van Benoît Paire uit Frankrijk. Cilic won na ruim twee uur spelen in drie sets (5-7, 6-3, 6-2).