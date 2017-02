Kluivert: mogen dit niet meer weggeven

Paris Saint-Germain walste dinsdag in de achtste finales van de Champions League met 4-0 over FC Barcelona heen en daar was technisch directeur Patrick Kluivert van de Parijse ploeg zeer tevreden over. 'Dit mogen we echt niet meer weggeven', zei de oud-spits voor de camera van Veronica.