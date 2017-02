Luis Enrique: PSG zette ons direct vast

'We waren duidelijk minder dan Paris Saint-Germain.' Dat was het simpele en eerlijke oordeel van Barcelona-coach Luis Enrique na de pijnlijke 4-0 nederlaag die zijn ploeg dinsdag in de achtste finales van de Champions League in Parijs te verwerken kreeg. 'De uitslag geeft weer wat er op het veld gebeurde.'