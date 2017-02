Busquets: in alle opzichten overklast

Barcelona-middenvelder Sergio Busquets was dinsdag het meest uitgesproken over de 4-0-nederlaag van zijn club bij Paris Saint-Germain in de Champions League. 'Ze speelden veel beter dan wij, we werden fysiek overklast. En tactisch hadden ze het ook beter voor elkaar', zei Busquets voor de camera van het Catalaanse tv-station TV3.