Neuer blij met Pep-gerucht, Co$ta verlengt

Manuel Neuer heeft de geruchten over een transfer naar Manchester City gevoed. De doelman van Bayern München werd op de persconferentie voorafgaand aan de achtste finale van de Champions League tegen Arsenal gevraagd naar de interesse van The Citizens. Neuer reageerde door te zeggen er 'blij' mee te zijn en dat City-trainer Josep Guardiola nog steeds zijn nummer heeft.

Neuer en Guardiola werkten van 2013 tot afgelopen zomer met elkaar samen in de Beierse hoofdstad. Pep vertrok naar Manchester en haalde daar Claudio Bravo van Barcelona als nieuwe doelman. Maar die maakte fout na fout en is inmiddels alweer tweede keuze achter de 35-jarige Willy Caballero.'Diego Costa wordt bestbetaalde speler van Chelsea'

Chelsea en Diego Costa zijn er dan toch eindelijk uit. Volgens The Sun gaat de topscorer van The Blues alsnog zijn contract verlengen. De 28-jarige spits deed lang moeilijk over contractverlenging en dat lijkt hem een paar extra miljoenen te hebben opgeleverd. El Mapache gaat namelijk 76 miljoen euro verdienen met zijn nieuwe verbintenis en wordt daarmee de bestbetaalde speler van de club.

Barcelona gaat voor een opvallende naam als vervanger van Aleix Vidal. Marca weet dat de Catalanen namelijk willen verrassen met José Bosingwa. De 34-jarige rechtsback is sinds dit seizoen transfervrij. Tussen 2008 en 2012 speelde de 30-voudig Portugees international voor Chelsea. Daarna is hij via Queens Park Rangers bij Trabzonspor beland, waar hij zijn voorlopig laatste wedstrijd voor speelde.



Guardiola gaat bij Manchester City naast Neuer voor twee broertjes. Lucas Hernández en Theo Hernández moeten de overstap maken van Atlético Madrid, aldus El Mundo Deportivo. Theo speelt dit seizoen op huurbasis voor Deportivo Alavés en maakte onder meer indruk tegen zijn eigen club: