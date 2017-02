Ziggo Sport start met hockeyprogramma

Ziggo Sport start in samenwerking met de HHcv, de KNHB en Eyecons vanaf 26 februari met een wekelijks samenvattingsprogramma waarin het terugkijkt op de afgelopen speelronde uit de Hoofdklasse hockey bij zowel de dames als de heren.

Elke zondagavond, van 22:30 uur tot 23:15 uur, direct na het door Jack van Gelder gepresenteerde voetbalpraatprogramma Rondo, komen alle hoogtepunten uit de beste clubcompetities van de wereld voorbij. De presentatie is in handen van John van Vliet. Naast de samenvattingen blijft Ziggo Sport op de zondag regelmatig wedstrijden uit de Dames- en Heren Hoofdklasse live uitzenden.

Willem van der Marel, bestuurslid namens de HHcv: 'Als overkoepelend orgaan namens de Hoofdklasse hockeyclubs streven wij naar een betere positionering van de Hoofdklasse hockey om een attractief platform te zijn voor hockeyfans en merken. Tezamen met de KNHB en Eyecons gaan wij als clubs onze collectieve ambities verder vormgeven. Een belangrijke aanjager is mediabereik, dus wij zijn heel content met Ziggo Sport als televisiepartner.'

Directeur Erik Gerritsen van de KNHB vult aan: 'Omdat dit programma een aanvulling is op de afspraken die er al zijn met NOS en Ziggo Sport over (live) registratie, kunnen nu nog meer sport- en hockeyfans van tophockey op televisie genieten. Het is uniek dat alle wedstrijden uit de Hoofdklasse hockey op televisie in beeld gebracht gaan worden.'



Eyecons, het platform voor exploitatie van media, marketing en fan data ten dienste van de sport, gaat de clubs uit de hoogste divisie van het hockey de komende jaren ondersteunen in haar centrale marketing visie. Eyecons is een initiatief van sportmarketingbureau House of Sports en media- en content producent Southfields.