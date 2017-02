Barça-spelers klaar met Luis Enrique

Het kan haast niet anders dan dat Luis Enrique aan z'n laatste maanden als Barcelona-trainer bezig is. Na de 4-0 vernedering door Paris Saint-Germain in het heenduel van de achtste finale van de Champions League heeft de selectie het vertrouwen in de coach opgezegd, weet COPE. Volgens de Catalaanse radiozender denken de spelers niet dat Lucho de huidige situatie nog kan keren.

De spelers waren al langer ontevreden over hun coach, maar dat gevoel is na gisteren veel erger geworden. Er wordt zelfs gesproken over een periode 'voor en na' de historische nederlaag, in relatie tot Luis Enrique. Sergio Busquets kon die onvrede na afloop van het duel niet bewaren en viel Lucho in de media al af.'Zij hadden een plan, wij hadden iets anders verwacht'

'Ze speelden veel beter dan wij, we werden fysiek overklast. En tactisch hadden ze het ook beter voor elkaar', zei de middenvelder voor de camera van het Catalaanse tv-station TV3. 'Zij hadden een plan en voerden het perfect uit. Wij hadden iets anders verwacht, maar dat kan gebeuren.'

Luis Enrique verscheen zelf ook voor de camera van TV3. Daar was de 46-jarige Spanjaard duidelijk over wie schuldig was aan de afstraffing. 'Ik ben de enige die verantwoordelijk is', sprak de verslagen trainer, wiens contract aan het einde van dit seizoen ook nog eens afloopt. Met een coach die puur naar zichzelf wijst en een ontevreden selectie lijkt het ondenkbaar dat Lucho ook volgend seizoen voor de groep staat.

Check nog een keer de highlights van PSG-Barça: