Bertens komt weer geen ronde verder

Kiki Bertens blijft zoeken naar haar vorm. De Wateringse ging opnieuw in de eerste ronde onderuit. In Doha was de Deense Caroline Wozniacki met 6-2, 6-3 te sterk. Bertens bereikte dit jaar in Hobart de kwartfinale, maar vloog er in Auckland, op de Australian Open en in Sint-Petersburg meteen uit. De partij was dinsdag vanwege de regen in Doha bij 2-2 in de eerste set gestaakt.