Bertens strandt opnieuw in eerste ronde

Kiki Bertens blijft zoeken naar haar vorm. De Wateringse tennisster ging woensdag opnieuw in de eerste ronde onderuit. In Doha was de Deense Caroline Wozniacki in twee sets te sterk: 6-2 6-3. Bertens bereikte dit jaar in Hobart de kwartfinales, maar vloog er in Auckland, op de Australian Open en in Sint-Petersburg meteen uit. De partij was dinsdag vanwege de regen in Doha bij 2-2 in de eerste set gestaakt.