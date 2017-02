Tudor nieuwe coach Galatasaray

De Turkse voetbalclub Galatasaray heeft Igor Tudor aangesteld als hoofdcoach. De Kroatische oefenmeester tekent een contract tot medio 2018.

Tudor is de opvolger van Jan Olde Riekerink, die dinsdag te horen kreeg dat hij was ontslagen. De 53-jarige Nederlander was in maart van de functie van hoofd opleidingen doorgeschoven naar hoofdtrainer. Hij moest deze week wegens teleurstellende resultaten vertrekken.

Galatasaray neemt Tudor over van Karabükspor, de huidige nummer tien in de hoogste Turkse voetbalklasse. Galatasaray betaalt Karabükspor een vergoeding van 150 duizend euro. Daarvoor was de oud-speler van onder meer Juventus coach van Hajduk Split en het Griekse PAOK.