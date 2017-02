Valverde klopt Poels in Ruta del Sol

Alejandro Valverde heeft de eerste etappe van de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De 36-jarige Spanjaard van Movistar was na 155 kilometer de snelste van een kleine kopgroep in Granada, voor Wout Poels van Team Sky en Sébastien Reichenbach van FDJ.

De kopman van Movistar zette de aanval in vlak voor de top van de laatste van vijf beklimmingen, maar kon die voorsprong niet vasthouden. In de afdaling werd hij bijgehaald. Een kopgroep van zes, met daarin naast Poels ook Alberto Contador, sprintte in de straten van Granada om de dagzege.

Valverde is ook meteen de eerste leider in het algemeen klassement. De Ruta del Sol duurt tot en met zondag.