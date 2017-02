Luiten naar The Masters? De kans slinkt

Het is even stil rond Joost Luiten. En dat gaat het de komende tijd vaker zijn. Luiten speelt namelijk weinig toernooien. 'Het is gewoon heel lastig om de twee World Golf Championships te combineren met andere toernooien op de European Tour', zegt Luiten.

Met die World Golf Championship bedoelt Luiten het Mexico Championship van 2 tot en met 5 maart en het Match Play-toernooi in Austin van 22 tot en met 26 maart. Daartussen zitten op de Europese Tour toernooien in Zuid-Afrika en India. 'Dat vind ik geen optie', zegt Luiten.'Zeer de vraag of dat gaat lukken'

Spelen in de Verenigde Staten op de PGA Tour is wél een optie, maar daarvoor is Luiten lang niet altijd speelgerechtigd. Hij heeft invites nodig en dat lukt niet erg goed, vertelt hij op zijn website. Hij wil graag naar het Valspar Championship en de Arnold Palmer Invitational. 'Maar het is maar zeer de vraag of dat gaat lukken.'

Is dat een probleem? Op zich niet. Het enige nare gevolg eraan is dat Luiten een stuk minder kans heeft zich te plaatsen voor The Masters. Om mee te doen moet Luiten voor 31 maart in de top 50 van de wereldranglijst staan. Nog twee toernooien om dat te regelen dus.

MET OF ZONDER BAARD?

Een misschien minder belangrijke, maar wél leukere vraag is of Luiten die toernooien met, of zonder baard gaat spelen. Onze collegas van Golf.nl daagden hem uit voor een Beard Challenge. Luiten moet drie van de vijf uitdagingen succesvol afleggen. Dan mag hij zijn baard houden. Hieronder challenge 3:

Ischa Gerrits

Ischa Gerrits is freelance redacteur bij Ziggo Sport Totaal en houdt van vrijwel alle sporten, maar is vooral golf- en tennisfreak. Gerrits kijkt niet alleen bijna alle toernooien, maar is zelf ook vaak te vinden en vooral te horen op de green en het gravel.

Luiten-watch archief