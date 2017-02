Bayern start tegen Arsenal met Robben

Arjen Robben start woensdag in de basis bij Bayern München in het duel met Arsenal in de achtste finales van de Champions League. De 33-jarige Nederlandse aanvaller vormt de voorhoede van de Duitsers samen met Thiago, Douglas Costa en diepe spits Robert Lewandowski. Dat betekent dat Thomas Müller in het eerste duel met de Londenaren op de bank begint.