Thiem klopt zeer lastige Zverev

Dominic Thiem heeft zich als laatste speler geplaatst voor de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De als tweede geplaatste Oostenrijker moest in Ahoy in Rotterdam de eerste set aan de Duitser Alexander Zverev laten, maar na 1 uur en 45 minuten stapte hij toch als winnaar van de baan met een stand van 3-6, 6-3, 6-4.

Thiem tennist in de tweede ronde tegen de Fransman Gilles Simon. De partij staat gepland voor donderdagavond.

Het was de vijfde ontmoeting op een ATP-toernooi tussen Thiem en Zverev. De vorige vier partijen waren allemaal in 2016. Thiem, de nummer acht van de wereld, won drie wedstrijden. Zverev, achttiende op de mondiale ranglijst, was alleen in Peking beter.