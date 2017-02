Bayern fileert Arsenal in tien minuten

Bayern München kan zich gaan opmaken voor de kwartfinale van de Champions League. De return tegen Arsenal in de achtste finale staat gepland voor 7 maart, maar door de 5-1 zege in Duitsland lijkt die wedstrijd niet erg spannend te gaan worden.

Arjen Robben had een hoofdrol voor de Duitsers. De geboren Groninger sneed in de elfde minuut op de voor hem bekende wijze naar binnen en schoot wonderschoon raak. Bayern was veel beter, maar scoorde niet meer in de eerste helft.

XHAKA SLAAPT SLECHT

Arsenal deed dat wél. Het kreeg een strafschop nadat Robert Lewandowski verdediger Laurent Koscielny neerhaalde. Alexis Sánchez miste, maar scoorde in de rebound. En er zat meer in kort voor rust. Vooral Granit Xhaka zal zijn gemiste kans niet snel vergeten. Hij vond de handen van Manuel Neuer vanuit kansrijke positie.

THIAGO TWEE KEER

The Gunners zullen hoop hebben gehad op een mooi resultaat. Dat bleek onterecht. Bayern walste kort na rust in razend tempo over de Engelsen heen. Eerst scoorde Lewandowski in minuut 53, daarna was het de beurt aan Thiago Alcántara. De kleine Spanjaard was na 56 en 63 minuten succesvol. Thomas Müller maakte de vijfde.