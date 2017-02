Real krijgt Napoli niet definitief neer

Real Madrid heeft een grote stap gezet richting de kwartfinale van de Champions League. In Madrid waren de mannen van Zinedine Zidane met 3-1 te sterk voor Napoli, dat nog wél op voorsprong kwam.

De Italianen leken namelijk een mooie avond tegemoet te gaan nadat Lorenzo Insigne fraai binnenschoot. Na acht minuten zag hij dat Keylor Navas niet perfect stond opgesteld en met een geplaatste bal maakte hij 1-0. Maar Real reageerde goed. Karim Benzema kopte raak na een voorzet van Daniel Carvajal en dus was het bij rust 1-1.

IN TIEN MINUTEN KLAAR

Powerplay kort na de rust bracht Real de zege. Eerst haalde Cristiano Ronaldo de achterlijn en stelde hij Toni Kroos in staat om te scoren en in minuut 53 verzorgde Casemiro het hoogtepunt van de avond. Van een meter of 20 volleerde hij prachtig raak.

Met de 3-1 nederlaag heeft Napoli nog kans op het bereiken van de volgende ronde. De uitgangspositie had nog beter kunnen zijn, maar dan had Dries Mertens iets zuiniger moeten zijn met zijn kansen. Hij scoorde niet en dus moet Napoli op 7 maart in ieder geval twee goals maken om kans te maken op een plek bij de beste acht.