Familie geeft zwemmer Hackett als vermist op

De Australische zwemmer Grant Hackett is spoorloos. De familie van de tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter vrije slag heeft hem donderdag als vermist opgegeven. 'Grant is in de war en heeft dringend hulp nodig', zei vader Neville Hackett in Australische media. 'Als iemand hem ziet, bel dan de pers, de politie of de familie Hackett. Grant, laat alsjeblieft weten waar je bent, we houden van je en willen je helpen.'