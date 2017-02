Westbrook doet het weer voor Thunder

Russell Westbrook is hard op weg naar een record in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De vedette van Oklahoma City Thunder tekende woensdagavond tegen New York Knicks (116-105) voor zijn 27e 'triple-double' van het seizoen. Westbrook leidde zijn ploeg naar de winst met 38 punten, veertien rebounds en twaalf assists.