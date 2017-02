Wenger moet eruit, opvolger staat klaar

Het tijdperk Arsène Wenger lijkt er eindelijk op te zitten bij Arsenal. Na de 5-1 nederlaag tegen Bayern München in de achtste finale van de Champions League schrijven de grote Engelse kranten dat de dagen van de Franse trainer bij de Londense club nu echt geteld zijn. Het is al de zevende keer op rij dat The Gunners bij de laatste zestien uitgeschakeld gaan worden.

Een opvolger staat volgens Corriere dello Sport al klaar. Dat moet Massimiliano Allegri van Juventus worden. De 49-jarige oud-trainer van onder meer AC Milan zou dan voor het eerst buiten buiten Italië aan de slag gaan. De vacature bij De Bianconeri moet vervolgens weer ingevuld moeten worden door Luciano Spalletti van AS Roma. Wenger is sinds 1996 coach van Arsenal. Check nogmaals zijn 'fatale' duel:

Het lijkt een jaar zonder prijzen te gaan worden voor Barcelona. Real Madrid heeft een ruime voorsprong in La Liga en na de oorwassing in Parijs, zit de Champions League winnen er niet meer in. Luis Enrique is de zondebok en moet de club verlaten. Ronald Koeman wordt zijn opvolger, aldus The Daily Mirror. Koeman heeft als speler grote successen gehad bij Barça en presteert al jaren goed in de Premier League.

In het Verre Oosten is veel geld te verdienen. Daar is Lukas Podolski van op de hoogte en dus heeft hij besloten Galatasaray en Wesley Sneijder vaarwel te zeggen. Waar veel van zijn collega's voor China kiezen, geeft de Duitser de voorkeur aan Japan. Volgens Hürriyet wordt Vissel Kobe zijn nieuwe werkgever.

Juventus zit achter de ster van Fiorentina aan. La Stampa weet dat de nummer 1 van Italië Federico Bernardeschi wil hebben. Het 23-jarige talent maakte dit seizoen 10 goals als middenvelder voor La Viola. Naast Juve zouden ook Bayern München en Atlético Madrid interesse hebben in de 7-voudig international.