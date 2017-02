Messi, Busquets en Iniesta in crisisberaad

Het is onrustig in Barcelona, heel onrustig. Na de 4-0 pandoering door Paris Saint-Germain in de achtste finale van de Champions League bekritiseerden Sergio Busquets en Andrés Iniesta al openlijk de tactiek van Luis Enrique, maar dat bleek slechts het topje van de ijsberg. Wat is er na de wedstrijd van dinsdag allemaal gebeurd? Sport maakte een reconstructie van de afgelopen twee dagen.

KLEEDKAMER-DISCUSSIE

Volgens bronnen binnen de club spraken Lionel Messi, Busquets en Iniesta nog in het Parc des Princes al uitgebreid over wat hen zojuist was overkomen. 'We dwalen steeds verder af van wat ons groot heeft gemaakt', was een opmerking in de kleedkamer. 'Als we de bal hebben is er niks aan de hand, maar zonder is alles een stuk lastiger', doelde een speler op het feit dat Barcelona veel minder vaak de bal had.

Ondanks de verslagen sfeer wilde niemand zeggen dat de nederlaag door een gebrek aan werklust kwam: 'Dat is iets voor middelmatige teams.' Een andere speler merkte wél op dat er in de Champions League heel hard gewerkt moet worden. 'Op sommige momenten hebben we misschien het koppie laten hangen.'

VERDER IN HET VLIEGTUIG

In het vliegtuig terug naar Barcelona ging de discussie verder. Ze zouden zich in één van de lastigste situaties van de afgelopen jaren bevinden. Ook was het drietal zich ervan bewust het team een slecht imago te hebben bezorgd. Ze kwamen tot de conclusie dat er iets moest gebeuren, maar wat? Op korte termijn zijn er moeilijk oplossingen te bedenken omdat het team staat en er niet veel veranderd kan worden.

DOOR OP HET TRAININGSVELD

De volgende dag verzamelden de spelers en de staf zich weer op het trainingsveld. Normaal wordt het duel in kwestie dan geanalyseerd: er wordt er gekeken naar fouten en dingen die de volgende keer beter kunnen. Deze keer liep dat iets anders. Niet vanwege de duur van het onderhoud, dat langer was dan de gangbare 25 minuten, maar vanwege het onderwerp van gesprek: de spanningen in de kleedkamer.

LANGE GEZICHTEN

Wat daar precies is gezegd, is niet bekend. Wel verlieten de spelers na afloop met lange gezichten, weinig woorden en een ernstige blik het veld. Met de haast zekere uitschakeling in de Champions League en de 7 verliespunten meer dan Real Madrid in de Primera División, rest voor Barcelona dit seizoen realistisch gezien alleen nog de finale om de Copa del Rey. Wordt Luis Enrique het slachtoffer?

