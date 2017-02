Allison nieuwe technisch man van Mercedes

Mercedes heeft een opvolger gevonden voor Paddy Lowe, de technisch directeur die vorige maand opstapte. De wereldkampioenen halen James Allison terug naar de Formule 1.

Allison is een grote naam in de koningsklasse van de autosport. De 48-jarige Engelsman werkte eerder succesvol voor Larrousse, Benneton, Renault en Lotus. In 2013 begon hij bij Ferrari, maar door het overlijden van zijn vrouw stapte hij afgelopen zomer uit de Formule 1.

'Ik heb heel veel zin om weer aan de slag te gaan na deze korte periode van afwezigheid', zegt Allison. 'Ik zie het als een enorme eer dat ik deze positie krijg bij het team dat de laatste drie seizoenen deze sport heeft gedomineerd. Ik kijk ernaar uit om Mercedes aan nieuwe successen te helpen de komende jaren.'

'Ik ben blij dat ik Allison mag verwelkomen bij Mercedes en heb heel veel zin om met hem samen te werken', zegt teambaas Toto Wolff over zijn nieuwe collega. 'Ons technische team ziet er nu uitstekend uit. Het was niet makkelijk om iemand te vinden die deze ervaren groep nog kon versterken, maar met James hebben we de juiste man gevonden. Hij past perfect in ons plaatje.'

