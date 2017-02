Berdych bereikt kwartfinales in Rotterdam

Tomas Berdych heeft de kwartfinales bereikt van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Tsjech versloeg de Fransman Richard Gasquet met 7-6 (4), 6-1.

De als vierde geplaatste speler in Ahoy begon slecht aan de partij in de tweede ronde. Berdych leverde direct zijn servicegame in, maar zette dit vijf games later weer recht. In de tiebreak was Berdych net iets scherper dan Gasquet. De nummer dertien van de wereld overklaste de Fransman daarna in de tweede set.