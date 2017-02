Rojer door naar halve finale in dubbelspel

Jean-Julien Rojer heeft donderdag in Rotterdam de halve finale van het dubbelspel bereikt bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. Samen met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau was de 35-jarige Nederlander het als tweede geplaatste Spaanse koppel Feliciano Lopez/Marc Lopez in twee sets de baas: 6-4 6-4.