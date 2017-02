Dimitrov stoomt door naar kwartfinale

Grigor Dimitrov is op het ABN AMRO World Tennis Tournament doorgedrongen tot de kwartfinale. De als vijfde geplaatste Bulgaar versloeg in twee sets Denis Istomin uit Oezbekistan (7-6 (7), 6-1).

Dimitrov was vorige maand nog halvefinalist op de Australian Open, waar hij moest buigen voor Rafael Nadal. Tegen Istomin kon de Bulgaar in de eerste set het verschil niet maken. Beide spelers zorgden voor één break, maar het kwam uiteindelijk aan op een lange tiebreak. Daarin pakte Dimitrov met 9-7 de eerste set. In de tweede set was het na een dubbele break snel beslist.

Dimitrov treft in de kwartfinale David Goffin uit België, die eerder op de dag Robin Haase in drie sets had verslagen.