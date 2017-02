Ajax houdt Legia Warschau op 0-0

Ajax heeft donderdagavond een goede uitgangspositie overgehouden aan de eerste wedstrijd tegen Legia Warschau in de Europa League. Het duel in Polen eindigde zonder doelpunten: 0-0. Daardoor is de ploeg van trainer Peter Bosz dit seizoen nog altijd ongeslagen in de Europa League.