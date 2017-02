Huntelaar scoort voor winnend Schalke

Schalke 04 heeft donderdag in de Europa League met 3-0 gewonnen bij PAOK Saloniki. De derde Duitse treffer werd gemaakt door Klaas-Jan Huntelaar. De Nederlandse spits is bezig aan een voorzichtige rentree na een knieblessure. Vorige week in de beker en afgelopen weekeinde in de competitie maakte hij al een paar speelminuten.