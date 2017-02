Klaassen heeft rotgevoel in Warschau

Aanvoerder Davy Klaassen van Ajax hield donderdagavond naar eigen zeggen een rotgevoel over aan de uitwedstrijd tegen Legia Warschau in de Europa League (0-0). 'Wij verdienden te winnen', liet hij bij RTL7 zuchtend weten. 'We hebben drie tot vier goede kansen gemist. We hadden het meteen al kunnen afmaken. Als we het volgende week niet redden voor eigen publiek, hebben we het hier laten liggen.'