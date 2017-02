Bosz baalt van 0-0 in Polen

Trainer Peter Bosz van Ajax kon donderdagavond in Polen geen vrede hebben met de doelpuntloze uitslag in de eerste wedstrijd tegen Legia Warschau (0-0) in de Europa League. 'Gezien de wedstrijd hadden we hier met een beter resultaat moeten vertrekken', liet hij bij RTL7 weten. 'Het betere voetbal kwam van ons. Wij wilden winnen, aanvallen en drukzetten. Dan baal je als het 0-0 blijft.'