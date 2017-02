Favoriet Karlovic snel onderuit in Memphis

Ivo Karlovic is er niet in geslaagd de kwartfinales te halen van het ATP-tennistoernooi in Memphis. De als eerste geplaatste Kroaat liet zich donderdag (plaatselijke tijd) verrassen door de Georgiër Nikoloz Basilashvili: 7-6 (2) 6-3. Het was voor de 37-jarige Karlovic, de nummer twintig van de wereld, zijn eerste nederlaag tegen Basilashvili.