Duizendste treffer voor ijshockeyer Crosby

PITTSBURGH (ANP/RTR/DPA) - Sidney Crosby heeft donderdag (plaatselijke tijd) in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL een bijzondere mijlpaal bereikt. De Canadese sterspeler passeerde de grens van duizend punten. Crosby, aanvoerder van de Pittsburgh Penguins, deed dat in de door zijn ploeg met 4-3 gewonnen wedstrijd tegen Winnipeg Jets.

Crosby is in de geschiedenis van de NHL de 86e speler die meer dan duizend treffers achter zijn naam heeft staan. De 29-jarige ijshockeyer had daarvoor 757 wedstrijden nodig. Crosby bereikte van die 86 spelers als twaalfde zo snel die duizend punten.

'Het is erg leuk dat ik het heb gehaald, en vooral ook dat we gewonnen hebben', zei Crosby. Coach Mike Sullivan was meer uitgelaten. 'Dit feit onderstreept maar weer eens wat voor een geweldige speler Sidney is.'