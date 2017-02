Sánchez klaar met Arsenal, Juve op jacht

Alexis Sánchez heeft het helemaal gehad bij Arsenal. Het ziet er daarom ook naar uit dat hij in de zomer vertrekt. De Chileen kan volgens The Sun tekenen bij Bayern München. Der Rekordmeister won afgelopen woensdag nog met 5-1 van Arsenal in de achtste finale van de Champions League.

Alexis stond op een eiland in dat duel, maar maakte wél het enige doelpunt namens The Gunners. Hij deed er alles aan om zijn teamgenoten bij te sturen, maar dat was tevergeefs. Ook Juventus en Paris Saint-Germain hengelen naar de diensten van de sterspeler.

DE OUDE DAME OP JACHT

Juventus volgt de verrichtingen van Leon Goretzka. De ploeg uit Turijn heeft zelfs al contact gezocht met het kamp van de Duitse international, weet Calciomercato. De teams zijn nog niet in onderhandeling met elkaar, maar De Oude Dame laat Goretzka weten dat het geïnteresseerd is. Het contract van de middenvelder loopt in 2018 af. Die Königsblauen hoopt 20 tot 25 miljoen euro voor Goretzka ontvangen.

Het wordt druk op het middenveld van Juventus, want de Italiaanse topclub heeft zich volgens Tuttosport ook gemeld voor Emre Can. De 23-jarige middenvelder heeft niet altijd een basisplaats bij Liverpool en daar hoopt Juve van te profiteren. Can verkaste medio 2014 voor 12 miljoen euro van Bayer Leverkusen naar The Reds, waar zijn contract aan het einde van volgend seizoen afloopt.

Dominic Solanke speelt volgend jaar in het shirt van Liverpool,meldt The Sun. Het contract van de aanvaller van Chelsea verloopt aan het einde van het jaar en The Reds zijn van plan de Engels jeugdinternational over te nemen. Solanke staat al jaren bekend als een van de grootste talenten van Chelsea, maar de 19-jarige oud-speler van Vitesse wist nog niet door te breken bij The Blues.

KOEMAN WIL BRAZILIAAN

Ronald Koeman zit achter olympisch kampioen Walace aan. De 21-jarige Braziliaan moet het middenveld van Everton versterken, schrijft The Mirror. De international speelt pas sinds januari in Europa bij HSV. Hij kwam over van Gremio. Naast The Toffees wil ook Leicester City Walace naar Engeland halen.

Eric Bailly is druk bezig Manchester United ervan te overtuigen Franck Yannick Kessié te halen, bericht The Sun. Kessié is teamgenoot van Bailly bij het nationale team van Ivoorkust. De 20-jarige middenvelder heeft zich bij Atalanta in de kijker gespeeld. Hij stond al 17 keer in de basis dit seizoen en scoorde 6 keer in de Serie A.