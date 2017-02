Kritische Messi omcirkelt 8 maart rood

Lionel Messi is niet iemand die na een smadelijke nederlaag naar anderen wijst. El Mundo Deportivo schrijft dat de getergde vedette van Barcelona alles op alles zet om in de return tegen Paris Saint-Germain de 4-0 nederlaag uit Parijs uit de boeken te spelen in Camp Nou. De Argentijn voelt zich namelijk persoonlijk aansprakelijk voor de historische flater in het Parc des Princes.

PA MESSI CONSTATEERT

Jorge Messi is de vader en zaakwaarnemer van zoon Leo en is in Spanje om met Barcelona te praten over een volgende contractverlenging. Hij trof zijn troef diep bedroefd aan na het duel met PSG. Messi lijdt onder zijn eigen slechte optreden op het hoogste Europese podium. Hij wijt de tweede goal aan zichzelf. Messi verloor de bal op een gevaarlijke plek en PSG scoorde daardoor.

CHECK DE OORWASSING DIE BARÇA KREEG:

UNIEKE CIJFERS OM ZIJN FALEN TE DUIDEN

Messi kwam niet alleen extreem weinig aan de bal. In de eerste helft had La Pulga maar 17 balcontacten. Dat was zijn laagste aantal in 9 jaar! Bovendien slaagde hij er ook zelden in gevaar te stichten of zijn ploeg op sleeptouw te nemen. In de hele wedstrijd beroerde hij de bal geen enkele keer in de vijandige 16 meter.Messi had 17 balcontacten in de eerste helft tegen PSG: zijn laagste aantal in 9 jaar!

OPLOSSING IS SIMPEL

Genoeg gereflecteerd. Het kamp Messi ziet in de zelfkritische houding van Leo het bewijs van zijn betrokkenheid en eerzucht. Niet coach Luis Enrique is de schuldige voor de zeperd, maar Messi en zijn ploeggenoten. Over een kleine drie weken moeten De Blaugranas met een magische Messi als leider een haast onmogelijke 4-0 achterstand wegpoetsen om in de race te blijven voor de Cup met de grote Oren.

EN UITERAARD IS ER ALTIJD STATISTISCH HOOPGEVEND NIEUWS VOOR BEIDE TEAMS: