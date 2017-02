Vlogger Verstappen is er bijna klaar voor

Jullie kunnen niet wachten, wij kunnen niet wachten en Max Verstappen kan ook niet wachten tot het nieuwe Formule 1-seizoen begint. De Nederlander van Red Bull heeft een optimale voorbereiding achter de rug en is er bijna klaar voor. Nu alleen nog de wintertests en dan kan het spektakel eindelijk weer beginnen!

'Ik heb sinds het begin van dit jaar keihard getraind om mezelf klaar te maken voor het komende seizoen. Het is nu wachten tot de auto helemaal klaar is en dan kan ik eindelijk weer beginnen met racen', zegt Verstappen op de site van Red Bull Racing. 'Ik kijk erg uit naar het nieuwe seizoen. Ik kan niet wachten.'

Max is tegenwoordig ook een vlogger:

In tegenstelling tot vorig jaar heeft Max nu veel meer tijd om zijn nieuwe auto te leren kennen. Vorig seizoen stapte hij plots over van Toro Rosso naar Red Bull, waardoor hij slechts twee weken de tijd had om te wennen in de RB12. Maar Max paste zich moeiteloos aan en won tot ieders verbazing gelijk de Grand Prix van Spanje. Toch vindt de Nederlander het wel fijn dat hij nu meer tijd krijgt. 'Heel blij met deze optimale voorbereiding'

'Er zijn dit jaar veel dingen veranderd. De banden zijn nu breder, de auto is breder en er is veel meer downforce. Op sommige circuits gaan we straks zelfs twee seconden per ronde sneller! Het is daarom belangrijk om je zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat kan nu en daar ben ik erg blij mee. Het is ook heel belangrijk dat ik straks de wintertests kan rijden', aldus Max.

Hoewel Max hoopvol gestemd is over het komende seizoen, durft hij nog geen voorspellingen te doen. 'Ik wil me eerst richten op de wintertests en daarna kijk ik verder. Ik wil eerst aanvoelen hoe goed de auto is voordat ik mijn doelstelling bepaal.'

De Formule 1 is ook in 2017 weer te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal! Op 24 maart staan de eerste vrije trainingen voor de Grand prix van Australië op het programma. Houd de komende tijd deze site in de gaten voor de exacte uitzendtijden!

De Formule 1-coureurs rijden van 27 februari t/m 2 maart en van 7 t/m 10 maart hun eerste testrondjes op het circuit van Barcelona. Onze verslaggevers Olav Mol, Jack Plooij en Rick Winkelman zijn ter plekke om het laatste nieuws te brengen.