Spaans voetbal en halve finales in Ahoy

Spaans topvoetbal, halve finales van het grootste tennistoernooi van Nederland, NBA All-Stars weekend, de start van het NASCAR-seizoen en de eerste Formule E-wedstrijd van dit jaar. Kortom: een dag vol topsport.

wanneer wedstrijd kanaal 13.00 Sporting Gijón - Atlético de Madrid Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go 16.00 Barnsley - Brighton & Hove Albion Ziggo Sport Voetbal, Go 16.15 Real Madrid - Espanyol Go Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, 18.30 Deportivo la Coruña - Alavés Go Ziggo Sport Voetbal, 20.45 Sevilla - Eibar Go Ziggo Sport Voetbal,

HALVE FINALE

Het grootste tennisevenement van Nederland is in volle gang. De beste vier zijn nog over in een bloedstollende strijd om de titel. Welke twee tennissers verslaan hun tegenstanders en stomen door naar de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament? Je ziet het live op Ziggo Sport.

wanneer wedstrijd kanaal 15.00 ABN AMRO World Tennis Tournament Ziggo Sport Extra 1, Go 19.30 ABN AMRO World Tennis Tournament Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go

NBA

De hardste dunks, de beste scherpschutters, de vetste moves. Het komt vandaag allemaal voorbij op Ziggo Sport. Tijdens NBA All Star Saturday gaan de beste specialisten de strijd met elkaar aan. Een spektakel dat je niet mag missen. Zondagochtend is de herhaling om 10.00 uur.