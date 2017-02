Ook Koolhof en Middelkoop naar halve finale

Het ABN AMRO World Tennis Tournament heeft een Nederlands onderonsje in de halve finales opgeleverd. Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop sloegen zich vrijdag naar de halve eindstrijd door de Braziliaan Marcelo Melo en de Pool Lukasz Kubot, als vierde geplaatst, in twee sets te verslaan: 7-6 (2) 6-3. In de volgende ronde moeten ze het opnemen tegen Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau.