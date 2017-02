Florenzi out door zware blessure

AS Roma moet middenvelder Alessandro Florenzi opnieuw voor lange tijd missen. De belangrijke speler van de Italiaanse voetbalclub was maar net hersteld van een zware knieblessure toen hij dinsdag tijdens een training dezelfde knie verdraaide. De voorste kruisband van zijn linkerknie is opnieuw gescheurd. Florenzi is vandaag geopereerd.