Titelverdediger Klizan uitgeschakeld

Rotterdam is zijn Slowaakse titelverdediger Martin Klizan kwijt. De 27-jarige tennisser was in de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament niet opgewassen tegen Tomas Berdych, die het ATP-toernooi in 2014 had gewonnen. Het werd 6-3 en 6-3 na slechts een uur spelen.