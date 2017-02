Barça, All-Stars Game & finale in Ahoy

Het was een vernedering. Barcelona probeert vandaag de klap van Paris Saint-Germain te verwerken. Leganés moet het medicijn worden. Verder de grote ontknoping van het ABN AMRO World Tennis Tournament en de beste basketballers van het oosten en het westen in de NBA staan tegenover elkaar in The All-Star Game. Tijd voor een heerlijke sportdag!