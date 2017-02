Bale is er weer klaar voor bij Real Madrid

Gareth Bale maakt zaterdag in het duel van Real Madrid met Espanyol zijn rentree. De 27-jarige aanvaller uit Wales is hersteld en kan meespelen, liet Real-trainer Zinedine Zidane vweten. 'Bale is terug in de selectie en ik ben van plan hem speelminuten te geven. Hij staat te popelen en ik ben blij dat bijna alle spelers terug zijn.'