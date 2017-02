Tsonga schakelt favoriet Cilic uit

Jo-Wilfried Tsonga is als tweede tennisser doorgedrongen tot de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament. In een spannende partij rekende de als zesde geplaatste Fransman af met favoriet Marin Cilic. Tsonga had twee tiebreaks nodig om de nummer één van de plaatsingslijst te passeren: 7-6 (8) en 7-6 (5).