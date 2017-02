Campenaerts laat LottoNL-Jumbo juichen

De Belg Victor Campenaerts heeft vrijdag de derde etappe van de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De 25-jarige wielrenner van LottoNL-Jumbo was in de individuele tijdrit over twaalf kilometer van Lucena naar Córdoba de snelste van de dag en bezorgde de Nederlandse ploeg de eerste zege van het seizoen.