'Anderlechts nee velt nieuw EK-stadion'

De komst van het nieuwe Eurostadion in Brussel, waar tijdens het EK van 2020 vier wedstrijden in gespeeld moeten worden, is vrijdag nog onzekerder geworden. De Belgische club Anderlecht maakte bekend dat het niet wil meedoen aan het project. Het was de bedoeling dat Anderlecht over drie jaar het eigen Constant Vanden Stock-stadion zou verruilen voor het Eurostadion.