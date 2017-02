Badmintonploeg strandt in kwartfinale EK

De Nederlandse badmintonploeg heeft vrijdag naast een plek in de halve finales van het EK voor gemengde teams gegrepen. Oranje verspeelde in de kwartfinale tegen Engeland een voorsprong van 2-0. De drie dubbels gingen allemaal verloren, waardoor de Engelsen de laatste vier bereikten in de Poolse stad Lubin.