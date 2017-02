Goffin klopt Dimitrov en is halvefinalist

David Goffin heeft de laatste vier bereikt op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Belg klopte in de kwartfinale in Ahoy de Bulgaar Grigor Dimitrov met 6-4, 1-6, 6-3.

Goffin staat op de wereldranglijst elfde, één plek boven zijn Bulgaarse tegenstander, maar in onderlinge duels stond het 3-0 voor Dimitrov. In Rotterdam maakte de Belg iets van die achterstand goed. Met één break pakte hij de eerste set. Meteen in de tweede set maakte hij het de Bulgaar moeilijk. Dimitrov hield met moeite zijn opslaggame en stoomde vervolgens door naar setwinst met 6-1.

De Bulgaar verspeelde in de derde set echter meteen zijn opslagbeurt en kon die achterstand niet meer goedmaken. Goffin treft zaterdag de winnaar uit de laatste kwartfinale tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Franse qualifier Pierre-Hugues Herbert.