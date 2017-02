Pliskova na lange dag in finale Doha

Karolina Pliskova heeft een lange tennisdag in Doha bekroond met een plek in de finale van het WTA-toernooi. De Tsjechische tennisster, nummer twee van de plaatsingslijst, moest vrijdag eerst in actie komen in de kwartfinale. Daarin won de finaliste van de US Open met 6-2, 6-0 van Shuai Zhang uit China, in een partij die door een regenonderbreking zo'n vijf uur stil lag.