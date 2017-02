Juventus gaat door met winnen

Juventus gaat maar door met winnen. De Italiaanse kampioen en lijstaanvoerder van de Serie A boekte tegen Palermo al de 21ste zege van dit seizoen door met 4-1 te winnen. De Bianconeri verstevigden daarmee de koppositie, met nu tien punten voorsprong op AS Roma. De Romeinse ploeg van Kevin Strootman speelt zondag tegen Torino.

Claudio Marchisio opende al na twaalf minuten de score in Turijn, Paulo Dybala tekende kort voor rust uit een vrije trap voor de 2-0. Gonzalo Higuain pikte in de tweede helft ook een doelpuntje mee, zijn negentiende al van dit seizoen. De Argentijnse spits is daarmee de topscorer van de Serie A.

Dybala maakte vlak voor tijd zijn tweede van de avond, waarna Ivaylo Chochev in blessuretijd nog iets terugdeed namens Palermo. Juventus treft volgende week FC Porto in de achtste finale van de Champions League.