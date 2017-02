Monaco laat twee punten liggen bij Bastia

De Franse koploper AS Monaco heeft vrijdag punten laten liggen bij SC Bastia. Op het eiland Corsica kwam de ploeg van coach Leonardo Jardim niet verder dan 1-1.

Monaco kwam door het gelijkspel op 59 punten, vier meer dan landskampioen Paris Saint-Germain. De club uit Parijs, die afgelopen dinsdag FC Barcelona met 4-0 van de mat speelde in de achtste finale van de Champions League, komt zondag nog in actie tegen Toulouse. Monaco moet dinsdag in de Champions League op bezoek bij Manchester City.

Bastia kwam in de eerste helft op voorsprong via een treffer van Abdoulaye Sadio Diallo. Pas na rust konden de bezoekers de score gelijk trekken. De Portugees Bernardo Silva maakte het enige doelpunt voor Monaco, dat met 75 treffers uit de vorige 25 wedstrijden tot dusverre weinig moeite met scoren had gehad.