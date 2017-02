Isner eruit in Memphis

Het tennistoernooi van Memphis is ook de nummer twee van de plaatsingslijst kwijt. Nadat eerder topfavoriet Ivo Karlovic al was gestrand in de tweede ronde, ging nu John Isner onderuit. De Amerikaan Donald Young was vrijdag zijn landgenoot Isner in de kwartfinale voor het eerst in zijn loopbaan de baas: 7-6 (5) 3-6 7-6 (6).